USA sporditšempion transsportlastest: meil on häbi, aga oleme vait

Ujuja Lia Thomas võitis märtsis NCAA I divisjoni meistrivõistlused. Ta on esimene transsportlane, kes ülikooliliiga võitis. Selle järel on paljud seadnud küsimärgi alla selle, kas transsportlastel peaks olema õigus naistega koos võistelda.

«Sa ohverdad nii palju, et eliittasemele jõuda. Sa ei käi kunagi pidudel, sul on sisemine tahe oma eesmärgid saavutada ja oled motiveeritud sellest, et oma teel olevad raskused alistada,» alustas Shanto New York Postile antud intervjuud.

«Aga täna võetakse tüdrukutelt see enesekindlus ära. Meil on kõigil asjade seisu üle häbi, aga oleme vait, sest kui räägime, siis saame negatiivse reaktsiooni. On väga õõnestav, kui mees saab naistega võrdsetel tingimustel võistelda. See on nii demoraliseeriv, et raske on seda mõista,» jätkas ta.