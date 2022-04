Poksilegend Klõtško: Butšas ja mujal Kiievi ümbruses toimus genotsiid, milles on süüdi Putin

Ukraina sõdurid vallutasid tagasi Kiievi äärelinna Butša, kus avanenud pilt oli jõhker. Sealt on leitud sadu tsiviilisikuid, kes on surnud. Paljud neist hukati Venemaa sõdurite poolt.

«Butšas ja teistes Kiievi lähedal olnud linnades aset leidnud sündmusi saab kirjeldada vaid kui genotsiidi. Need on julmad sõjakuriteod, milles on süüdi Vladimir Putin. Tsiivilisikutel on käed seljataha seotud ja nad on maha lastud,» rääkis Klõtško Saksamaa ajalehele Bild.