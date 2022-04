Vene konsulaadi väravale urineerinud vutifänn: mõistsin alles hiljem, et võinuks kõike eitada ja kutsuda «erioperatsiooniks»

Toimetusele pildi saatnud anonüümseks jääda sooviv vutifänn lisas, et tegemist oli temapoolse protestiga Vene vägede sissetungile Ukrainas ning käitumine oli tema sõnul automaatne.

Tagantjärele lisas ta, et kahetseb vaid seda, et ei tulnud selle peale, et vahejuhtumit eitada ning kutsuda oma teguviisi hoopis «erioperatsiooniks».