Pekingi olümpia seitsmenda mehe Marten Liivi tulevik sai paika

«Marten Liiv on näidanud ennast kui ühte maailma parimat uisutajat, jõudes olümpiamängudel seitsme hulka ja saavutades 5. koha Calgarys toimunud MK-etapil. Ta on viimase kahe aasta jooksul teinud väga tugeva arengu ja meil on usku, et järgmistel aastatel näeme teda juba poodiumil,» vahendas alaliit Team IKO kommentaari.