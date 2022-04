Le Mansi sarjaga liituv Eesti sõitja: see on võimas samm!

Juba kahe nädala pärast algav Euroopa Le Mansi võistlussari koosneb kuuest kestvussõidust mainekatel Euroopa ringradadel. Martin Rump esindab sarjas endale tuttavat Aasia tiimi Absolute Racing ja eestlase võistlusautoks on tänavu Porsche 911 RSR.

Porsche 911 RSR Foto: Absolute Racing

«On selge, et see on minu karjääris uus peatükk ja võimas samm edasi. Me oleme Euroopasse tulekut mõned aastad planeerinud ent konkreetne võimalus panna end Euroopa Le Mansi sarjas proovile tekkis vaid mõned nädalad tagasi. Ausalt öeldes poleks me isegi enne söandanud vaadata selles suunas. See on võimalus millest ma pidin kinni haarama,» sõnas Rump, kelle esimene start Euroopa Le Mansi sarjas toimub 17. aprillil Paul Ricardi ringrajal Prantsusmaal.

Tänavune hooaeg Euroopa Le Mansi sarjas on debüüt ka eestlase tiimile Absolute Racingule. Kõigil kuuel etapil on võistlussõiduks üks neljatunnine kestvussõit. Eestlase tiimikaaslased on Belgia võidusõitja Alessio Picariello ja Indoneesiast pärit Andrew Haryanto. Mõlema sõitjaga on Martin Rump tiimikaaslastena ka varem Aasias kokku puutunud.

«Tiimil on tänavu sarjaga liitudes kaks eesmärki. Neist esimene on teenida koht järgmiseks aastaks maailma kõige suuremale võidusõidule ehk Le Mansi 24 tunni sõidule. Samuti on siht pääseda järgmiseks hooajaks FIA kestvussõidu maailmameistrivõistluste sarja (FIA World Endurance Championship). Tiimikaaslased on mulle tuttavad ja ma usun, et meie pakett on kolmekesi väga tugev. Meil on kõik eeldused, et minna tänavu GTE kategoorias sõitma võidu peale. Mul on tiimis oma väga selge roll ja pean seda täitma nii hästi kui võimalik.»

Kõik kuus Euroopa Le Mansi sarja sõitu peetakse spordisõpradele tuttavatel ringradadel. Kui hooaeg algab Paul Ricardi ringrajal Prantsusmaal, siis edasi sõidetakse Itaalias nii Monza kui Imola ringidel. Hooaja teises pooles võisteldakse Barcelona, Spa ja Portimao radadel. Oma esimese testi saab Rump Porsche 911 RSR roolis 11. aprillil Paul Ricardis.