MMile sõitev tipptreener võitleb vähiga

See pole esimene kord, kui van Gaal enda elus vähiga kokku puutub. 1994. aastal lahkus elavate seast tema esimene abikaasa Fernanda Obbes, kes põdes maksavähki. «Olen põdenud mitmeid haigusi ning vähk on tabanud ka minu endist abikaasat. See on osa elust,» lausus hollandlane BBC-le. «Sellised hetked teevad inimest ainult tugevamaks.»