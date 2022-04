Verstappen kritiseeris teravalt Netflixi F1 seriaali: see meenutab pigem Kardashianite elu

Netflix alustas 2018. aastal F1-st seriaali loomist, mis kannab nime «Drive to Survive». Tänavu linastus selle neljas hooaeg, mis saanud F1-sõitjatelt väga palju kriitikat, kuna keskendub spordi asemel liiga palju draamadele.

Kõige enam on sõna võtnud just Verstappen, kes andis mullu teada, et ei soovi enam selles sarjas üldse osaleda. «Esialgu nägin selles projektis osalemises positiivseid asju. Ma muutusin maailmas populaarsemaks, ent nüüd on asi käest ära läinud. Seda võiks juba nimetada «Keeping op with the Formula One world», kui te mõistate, millele ma viitan,» lausus Verstappen Inglismaa meediale.

Red Bulli esisõitja mõtles säärase pealkirja all mõistagi maailmas väga menukaks osutunud Kardashianite perekonnast rääkinud seriaalist «Keeping Up with the Kardashians» («Kardashianite elu» - eesti keeles).

«See ei tohiks sedasi olla. Antud sai peaks keskenduma F1 hooaja kokkuvõttele, ent see on minu arvamus, millega teised ei pea nõustuma. Mulle lihtsalt ei meeldi praeguse sisuga sarjas osaleda,» lisas Verstappen.

Valitseva maailmameistriga on päri ka tema endine meeskonnakaaslane ja praegune AlphaTauri esisõitja Pierre Gasly. «Mõned stseenid on ilmselgelt mõeldud lihtsalt sarja populaarsemaks muutmiseks,» kostis prantslane, kes ise saab väga hästi läbi Netflixi personaliga.