Endine Ukraina esitennisist: võinuksin sõjast kõrvale hoida, aga mida ma hiljem oma lastele rääkinuks?

Ukraina sportlased, kes varem venelastega sõbrustasid, nõuavad, et nood võtaksid sõja ja oma riigi tegude suhtes selge seisukoha. Aga leidub ka neid, kes juba 2014. aastal said aru, et asi on mäda. Nende sekka kuulub endine Ukraina parim meestennisist, 2013. aastal Wimbledonis Roger Federeri alistanud ning parimal hetkel maailma edetabelis 31. kohta hoidnud Serhi Stahhovski. 36-aastane mees loobus suurest spordist pärast tänavuse aasta alguses peetud mänge Austraalias. Ta tahtis keskenduda oma veiniärile, millega tegeleb juba mitu aastat Taga-Karpaatias.