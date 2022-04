Ukraina kuulsaima jalgpalluri pereliikmed viidi vastu tahtmist riigist ära

Ševtšenko ema, õde ja teised sugulased varjusid Kiievi lähistel toimunud pommitamiste ajal varjendisse ning kui võimalik, siis aitasid teisi ning jagasid toitu. Ševtšenko rääkis Ukraina ajalehele Pravda, et mõni pomm plahvatas täpselt tema lähedaste kodu kõrval ja esimesed sõjapäevad olid kõige raskemad.

Tema lähedased on juba jõudnud Itaaliasse, kus Ševtšenko elab ja töötab. Lisaks on ta oma koju elama võtnud veel kaks Ukraina perekonda ning valmistab ette pabereid, et saaks varjupaika pakkuda veel vähemalt ühele perele.