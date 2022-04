Eesti suusahüppe tulevikulootus kolis maailma tippu jõudmise nimel kogu perega Saksamaale

Suusahüpete Eesti meistrivõistlustel jäi nooruke sportlane esimesena medalikohalt välja, kuid sai meesjuuniorite arvestuses kaela hõbeda. Järgmisel nädalal 15. sünnipäeva tähistav Kaimar Vagul on suusahüppaja ametist unistanud sisuliselt terve elu. Esimest korda tuli ta hüppetornist alla 3–4-aastaselt ning see spordiala hakkas talle kohe meeldima. Mõne aasta pärast otsustati poja arengu nimel kolida Soome, mis on ajalooliselt olnud suusahüppajatele hea kasvulava.