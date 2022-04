Rallikuningas Loeb võtab Ferrariga ette põneva väljakutse

Loeb on karjääri jooksul ka varasemalt ringrajasarjades osalenud, kuid ootamatult teeb ta ühe võistluse kaasa ka Saksamaa kereautodesarjas DTM. Sel aastal on ta juba osalenud WRC, kestvusrallide MM-sarjas ja Extreme E-s.

«Oma karjääri jooksul on mulle alati meeldinud alasid vahetada. DTM on kuulus sari, nii et kui mul oli võimalus osaleda, võtsin selle kindlasti vastu – see on põnev väljakutse, sest sealne sõidustiil on täiesti vastupidine,» ütles 48-aastane Loeb.