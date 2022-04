Poliitik pakub skandaali kistud Fourcade’ile Venemaa kodakondsust

Venemaa murdmaasuusapealik Jelena Välbe teadis rääkida, et Simon Fourcade’i abikaasa on venelanna ja just seetõttu ei asu ta nn lääne infovaakumis, vaid tarbib ka Venemaa uudiseid.

«Paljud välismaalased on infovaakumis ega suuda kujundada objektiivset pilti. Raske on mitte nõustuda Simoni tegude või sõnadega, kui ta ütleb, et venelaste spordist kõrvalejätmine on laastav,» kommenteeris Välbe Championatile.