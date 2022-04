SPORDIREPORTER ⟩ Ott Järvela: normaalses Euroopa riigis oleks Pohlak pärast Kosel juhtunut tagasi astunud

Saatele oli kuulajalt Martti laekunud järgnev küsimus: «Reastage põhjused, miks peaks Pohlak tagasi astuma (alustades tähtsaimast): meeste koondis mudas, noortekoondised peksupoisid, inimene on ebastabiilne ja läheb teistele kallale, ajab Flora ja EJLi rahakotid sassi, on silma paistnud Putini/Venemaa kummardajana.»

Joosep Susi: «Küsimus tõukub kahest asjaolust. Esimene on Eesti meeste jalgpallikoondise kukkumine Rahvuste liiga D-divisjoni. Teine ja peamine impulss aga seotud 30. märtsi Kose vallavolikogu istungiga, kus jalgpalliliidu president Aivar Pohlak läks tõuklema, sisuliselt kätega kallale eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele Mirko Kiisonile. See on taustsüsteem.

Viiest punktist neljaga võib nõustuda, sest need vastavad paljuski tõele. Meeste koondis on mudas? On. Noortekoondised peksupoisid? Pigem küll, jah. Inimene on ebastabiilne ja läheb teistele kallale? Nojah, vaadates vallavolikogu istungit, siis ma ei kujuta ette, et ükskõik milline Eesti tipp-poliitik ükskõik millisest erakonnast saaks säärase käitumise järel arvata, et tal on veel edasine poliitiline karjäär olemas. Žirinovski (Venemaa poliitik Vladimir Žirinovski – toim.) võib nii teha! Seega võib väitele alla kirjutada. On silma paistnud Putini ja Venemaa kummardajana? Sõna «kummardav» pole kõige õigem, aga üliettevaatlik ja ülitoetav."

Ott Järvela: «Mäletame 2018. aasta MMi aegset õigustavat sõnavõttu ja mulle on silma jäänud ka see, et Ukraina sõja ajal on Eesti Jalgpalli Liit küll avaldanud erinevaid teateid sellest, kuidas nad on Ukrainat toetanud. Paari päeva eest läks Eesti - Küpros mänguga kogutud raha eest teele üks suurem toiduabilaadung. Aga kõik seisukohad, mis tulnud võtta Venemaa suhtes või FIFA käitumise osas... Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, oleme ausad, muidu võtab igal pool sõna jalgpalliteemadel. Ja alaliidu nimel räägib reeglina tema. Nimetatud teemadel on ta olnud täiesti vait ja vastavad avaldused on teinud teised inimesed, mitte president. Näiteks Venemaa FIFAst eemaldamise teemal Aivar Pohlak kommentaari ei andnud.»

Susi: «Varem on Pohlak toetanud Venemaale MM-finaalturniiri korraldusõiguse andmist. Üks tasand, millega me ei saa nõustuda, puudutab Flora ja EJLi rahakottide sassi ajamist. Praegu mitte. Paarkümmend aastat tagasi võis jalgpalliliidu rahaline olukord kahtlane olla, aga praegu ilmselt mitte.»

Järvela: «FIFA ja UEFA nõudmisel auditeerivad EJLi erinevad rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorfirmad. Mina isiklikult neid usaldan.»

Susi: «Aga vastates küsimusele, et mis on tähtsuse järjekord, siis vähemtähtsamad on sportlikud põhjused ehk meeste koondise D-divisjoni langemine ja noortekoondiste kehvad tulemused. Praegust poliitilist ja sõjaolukorda arvestades on kaks ülejäänut (kallaletung vallavolinikule ja Venemaa-sõbralikkus) võrdväärsed. Ebastabiilne ja teistele kallale minev inimene ei tohiks jalgpalliliitu juhtida. Ning inimene, kes toetab kuidagi Putinit või Venemaad pole ka hea.»

Järvela: «Normaalses Euroopa riigis oleks jalgpalliliidu president pärast Kose vallavolikoguistungil juhtunu ilmsiks tulekut esitanud kohe lahkumisavalduse. Kui ta poleks seda esitanud, oleks jalgpalliliidu juhatuse liikmed seda presidendilt küsinud. Või siis jalgpalliüldsus. Aga mitte midagi sellist pole juhtunud. Ükski jalgpalliliidu liige pole praegu tulnud välja ja öelnud: Aivar Pohlak peab presidendiametist tagasi astuma.»

«Spordireporterile» laekus ka teine samateemaline kuulajaküsimus: «Mis peaks juhtuma, et jalgpalliliidu juht vahetuks? Vallavolikogu istungil tõuklemine, sõimamine ja räuskamine pole ilmselt piisav?»

Järvela: «Peab juhtuma see, et Eesti jalgpalliüldsusel peab tekkima veendumus, et Pohlakuga enam edasi minna ei saa. Aga tuletan meelde, et aasta eest valiti Aivar Pohlak nelja-aastase mandaadiga presidendiks häältega 73 poolt ja 3 vastu. Sisulist sisemist opositsiooni Pohlakul alaliidus pole.

Aeg-ajalt väidetakse, et klubid on tal käpa all. Võime leida seosed mingi hulga klubidega, kus need on otsesemad, aga on välistatud, et tema käpa all oleksid 73 klubi või isegi pooled neist. Tegu on iseseisvalt tegutsevate jalgpalliüksustega. Ma endiselt ei näe Eesti jalgpallis jõudu, mis tahaks muudatused esile kutsuda.»

Susi: «Tõuklemisest kindlasti ei piisa. Mingisugune vängemat sorti kriminaalkaristus oleks võib-olla see, mis kiiremas korras olukorra lõpetaks. Vabatahtlikult muidugi mitte, sest Pohlaku käes on ju jalgpalli ajalooline tõde.»

