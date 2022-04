Tallinnas toimuvale triatloni suurvõistlusele pole venelased oodatud

«Seoses Venemaa jätkuva sissetungiga Ukrainasse ja pingelise rahvusvahelise olukorraga on Eesti Vabariik otsustanud peatada viisade väljastamise Vene Föderatsioonis ja Valgevenes. Ka Eesti kultuuriministeerium on teatanud, et kuni Venemaa ei lõpeta sõjalist tegevust Ukraina vastu, ei ole Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikel õigust osaleda Eesti Vabariigis spordivõistlustel isegi neutraalse lipu all.