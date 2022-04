Eesti võtab Ukraina võrkpallurid oma hoole alla

Eesti võrkpalliliit kogub juba nädal aega raha, et tuua 40 päevaks siia Ukraina meesjuunioride koondis. Kuigi vajaminevast summast – 25 000 eurost – on heasüdamlike inimeste abiga koos praegu napp kolmandik, kinnitab alaliidu president Hanno Pevkur, et projekt viiakse igal juhul ellu. «Mina olen kinnitanud Ukraina alaliidule, et meie neid hätta ei jäta ja toome igal juhul siia ja aitame neil selle õuduse üle elada.»