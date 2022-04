Aivar Pohlaku pika valitsusaja valguses: kes on Euroopa jalgpalli dinosaurused?

Kuigi võib tunduda, et 59-aastane Pohlak on Eesti Jalgpalliliitu juhtinud terve igaviku, on ta tegelikult presidenditoolil istunud 2007. aastast. Küll aga kuulus ta jalgpalliliidu juhatusse juba 1993. aastast ning sai alaliidu asepresidendiks 2003. aastal ehk jalgpalli juhtimise juures on ta olnud riigi iseseisvuse taastamisest alates.