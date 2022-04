PSG president soovib muuta Meistrite liigat veelgi suuremaks ja võtta šnitti Super Bowlilt

Al-Khelaifi sai möödunud kuul väga palju inspiratsiooni USA suurimast spordipeost ehk Ameerika jalgpalli finaalmängust Super Bowlist. Ta soovib, et ka Meistrite liiga finaal oleks selle sündmuse vääriline.

«Meistrite liiga finaal on küll Euroopa klubispordi suurim sündmus, ent seda saaks veelgi uhkemaks muuta. Olen avaldanud mõtte, et ka meil võiks olla avatseremoonia, kus tulevad lavale esinejad üle kogu maailma,» lausus PSG president ESPNile.

Super Bowl on tuntud enda väga pika poolajapausi poolest, kus tulevad igal aastal lavale maailmakuulsad lauljad. Tänavu esinesid seal näiteks räpparid Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, 50 Cent ja Anderson .Paak. Just midagi sellist soovib Al-Khelaifi ka Euroopasse tuua.

«Ma ei tea, kas see on hea idee, aga kindlasti esitab väljakutse praegusele suunisele. Minu arvates peaks iga finaalmäng olema Euroopas väga meelelahutuslik ning just sellised kontserdid lisaksid veelgi vürtsi,» lõpetas Al-Khelaifi.