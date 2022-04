KHLi klubi juht: välismaalased arvasid, et paneme nad kuhugi luku taha

«Ma ei usu, et nad üheskoos meile midagi halba soovisid ja see polnud ette kavatsetud käitumine. Nad järgisid kõiki KHLis kehtivaid reegleid ja kõikidel mängijatel on võimalus enda leping teatud tingimustel vabalt lõpetada. Nad tegid seda, ent pidid rahaliselt veidi lõivu maksma. Neid lihtsalt ei huvitanud enam siin hoki mängimine ja seda on meil raske mõista. Meil on kindlasti erinev mõttemaailm,» lausus Salavat Julajevi juht Baširov väljaandele Championat.