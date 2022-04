Kalju annab kahele Ukraina sõja tõttu töötuks jäänud jalgpallurile võimaluse enda ridades särada

Nõmme Kalju jalgpalliklubi on oma uksed avanud juba ligemale neljakümnele Ukraina noorele kes treenivad Nõmmel ja keda klubi jõudu mööda toetab, seisab Nõmme Kalju kodulehel.

«Sellisel keerulisel ajal peame kõik andma oma panuse, vaatamata sellele kas meil endal on raske või mitte. Kõige vähem mis me teha saame on anda Ukraina sportlastele, nii noortele kui proffidele võimalus edasi treenida,» kommenteeris olukorda klubi president Kuno Tehva.

«Andri tuli tagasi koju, oleme tänulikud, et FCI Levadia oli temale esimestel päevadel toeks ja nüüd on meie kord,» lisas Tehva.

«Mul on hea meel tagasi oma meeskonna juures olla. Annan endast kõik, et tulemused vastaksid eesmärkidele,» kommenteeris Kaljusse naasmist Markovitš.

«Andri on Kaljus olnud mitu aastat ja tunneb nii klubi kui meeskonda väga hästi! Tema pühendumus ja kogemused tõstavad meie kvaliteeti ja mis kõige tähtsam, konkurentsi. Mul on hea meel, et saame teda aidata ja samas on ta meile kindlasti suurepäraseks täienduseks,» lisas Kalju peatreener Eddie Cardoso.

Lisaks sellele andis Kalju teada, et on löönud käed Lvivi jalgpalliklubisse kuulunud brasiillase Welvesiga.

Welves kommenteeris Kaljuga liitumist järgnevalt: «Ma olen Kaljule selle võimaluse ja abi eest väga tänulik. Ukrainas toimuv on kohutav ja seni kuni ma viibin Kaljus, teen endast kõik oleneva, et aidata meeskonda ja rõõmustada fänne.»