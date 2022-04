Sest sport ja poliitika on lahus: kahekordsest olümpiavõitjast Putini suur toetaja tahab Donetskis korraldada iluuisusõud

Sanktsioonide alla langesid ka iluuisutajad, kes ei saa rahvusvahelistel võistlustel isegi mitte neutraalsete sportlastena võistelda. Lisaks venelastele kehtib keeld ka Valgevene sportlastele. Ometi on venelased leidnud olukorrale lahenduse.

Nimelt andis Venemaa spordiminister Oleg Matitsõn teada, et nad kavatsevad korraldada Ukrainalt okupeeritud Donetski rahvavabariigis iluuisusõu, kirjutab Ukraina ajaleht Segodnja. Kusjuures idee algatajaks oli endine iluuisutaja Jevgeni Pljuštšenko, kes on Vladimir Putini režiimi agar toetaja. Ühtlasi on tegu kahekordse olümpiavõitjaga.