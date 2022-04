Suurbritannia peaminister Johnson: transsportlased ei tohiks naiste seas võistelda

«Ma ei usu, et bioloogilised mehed peaksid naiste võistlustel osalema. Võib-olla on see vastuoluline asi, mida öelda, aga mulle tundub see mõistlik,» rääkis peaminister.

«Ma arvan samuti, et naistel peaks olema kohad – kas haiglates, vanglates või riietusruumides – mis on mõeldud naistele. Sinnani on minu mõtlemine jõudnud.

Kui see paneb mind osadega konflikti, siis peame selle kallal tööd tegema. See ei tähenda, et ma ei sümpatiseeriks inimestega, kes soovivad sugu vahetada ja on tähtis, et me anname neile maksimaalselt armastust ja tuge nendel otsustel. Need on keerulised probleemid ja neid ei saa lahendada ühe kiire, lihtsa seadusemuudatusega,» lisas Johnson.