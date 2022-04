Tartu Bigbanki võimas aasta: kolm tiitlit ning kõigest üheksa ära antud geimi

«Väga raske on vastata nädalast-nädalasse küsimustele, et kas te oletegi nii head? Kas te oletegi teistest nii palju üle? Kas teil igav juba pole? Ei! See on ime, et see võistkond oli üle seitsme kuu järjest tippvormis ja mängis kogu aeg väga kõrgekvaliteedilist võrkpalli. See pole üldse tavapärane,» lausus juhendaja pärast Eesti meistrikulla kaela saamist.