Butša veresaunaga seoses meediat süüdistanud endisel Inglismaa koondislasel tuli amet maha panna

Kahju oli aga tehtud ning sellest tulenevalt astus Le Tissier tagasi ka Southamptoni jalgpalliklubi saadiku kohalt. «Minu vaated on ja jäävad alati minu enda omaks. See samm on vajalik, et vältida igasuguseid segadusi,» põhjendas klubi omaaegne legend otsust.