CSKA president plaanib koos serblaste ja kreeklaste, Gazpromi varandusega luua röögatu eelarvega korvpalliliiga

Tõsi, esialgu on Venemaa tiimide liikmelisus peatatud käimasoleva hooaja lõpuni. CSKA omab A-litsentsi ehk kuulub justkui juhatusse. Samas vaadates üldist trendi ja jätkuvalt Ukrainas toimuvat, tundub ebatõenäoline, et meie idanaabrid taas Euroliiga pudrukausi juurde lubatakse.

«Ei usu, et midagi võiks muutuda. Arvestades Euroopas valitsevat russofoobiat on raske uskuda, et Venemaa armeeklubi, tunnustatuim tiim, tagasi kutsutakse,» ütles Vatutin intervjuus MatchTV-le.