Toyotal vedas enne järgmist MM-etappi fortuunaga

Vastavalt Rahvusvahelise autoliidu (FIA) eeskirjadele on Pirellil lubatud kogu hooaja jooksul teha kolm arendustesti maksimaalselt kolmel päeval. Igakord tuleb kasutada erinevat meeskonda, esimeseks seansiks loositi välja Toyota. M-Sport Fordi ja Hyundaid kasutatakse rehvitestideks hooaja hilisemas faasis, kuid millal ja millisel teekattel need toimuvad, pole veel kinnitatud.

«Horvaatias toimuva testi eesmärk on kontrollida, kuidas arendada kõva rehvi vastavalt uutele hübriidautodele, mis on raskemad ja võimsamad kui eelmine põlvkond ning rehvide suhtes nõudlikumad,» ütles Pirelli ralliosakonna juht Terenzio Testoni, kirjutas DirtFish.

Mullu Michelini asemel MM-sarja ametlikuks rehvipartneriks saanud Pirelli on aegajalt sattunud kriitika alla, et nende rehvid pole piisavalt heal tasemel. Toyota tehniline direktor Tom Fowler kinnitas, et rehvisegu on nüüd tasemel, kus saab keskenduda sõitmisele ja ei pea muretsema ootamatute rehvipurunemiste pärast.

«Ma arvan, et Pirelli peaks vastupidavust parandama vaid pehmel ja ülipehmel rehvisegul. Praegu on meil kasutada vähemasti üks variant, mis on heal tasemel ja see on kõik, mida me tahame,» ütles Fowler DirtFishile. Horvaatia etapp sõidetakse 21.-24. aprillil.