Eestlane ühest läbiaegade parimast ralliautost: see on nagu tank

Škoda Fabia võiduprotsent on rallidel 36,8, mis on mäekõrguselt üle lähimast konkurendist Volkswagen Polost (25,9 protsenti). Kuigi Linnamäe põhiliseks sõiduvahendiks ralliradadel on just Volkswagen, siis on ta mõnel rallil osalenud ka Škoda roolis ja oskas välja tuua kahe auto suurimad erinevused.

«Mis ma avastasin, oli see, et Fabiaga ei ole võib-olla nii tore täiesti piiri peal sõita. Teisest küljest on seda lihtsam seadistada ja see on täielik tank. See talub palju täiesti probleemivabalt. Polol pole olnud nii palju arendusaega, mis tähendab, et see ei pruugi olla nii tugev kui Fabia. See pole nii robustne,» rääkis WRC2 Junior arvestuse esikohta jagav Linnamäe DirtFishile.