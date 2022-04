Uued detailid jalgpallikoondise mängust Küprosega: mõned mehed oksendasid mängupäeva hommikul

Võistkond oli tervise mõttes päris keerulises olukorras, aga treener võttis taktika, et me ei räägi sellest, sest keskendume mängule ja ärme otsime vabandusi. PRi mõttes oleks võib-olla pidanud sellest rääkima ka, aga lõppkokkuvõttes oli treeneri eesmärk häälestada võistkond sellele, et mängida. Ärme mõtle selle peale, kui on keegi haige, siis on, ei saa mängida, aga ta tuleb tagasi,» selgitas Uiboleht peatreener Thomas Häberli strateegiat.

«Huvitav nüanss on, et D-liigast räägitakse kui mudaliigast. Mu käest on ka mitu korda küsitud, mis see konkreetselt tähendab. See tähendab, et Rahvuste liigas on neli tugevustaset ja me langesime kõige nõrgemale.