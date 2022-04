WRCs tööta jäänud maailmameister peab ennast ikka ja jälle tõestama

Eelmisel nädalal õnnestus see tal Mehhikos toimunud Rally of Nations’il, kus ta edestas Fordi sõitjat Adrien Fourmaux’d, kes sõidab M-Spordi meeskonnas Rally1-autoga kaasa terve MM-hooaja. Sel nädalal Sanremos püüab ta sama teha prantslase tiimikaaslase Craig Breeniga.

«Ma tahan näidata, mida suudan, ja arvan, et sellistel üksikustel rallidel osalemine ona hea võimalus on taset näidata, eriti kui seal on ka WRC-sõitjad. Ma saan nendega võidelda ja see tähendab, et mul on veel midagi ära teha,» ütles Östberg DirtFishile.