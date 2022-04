F1s hakkab kehtima omapärane reegel, mis võib enim tuska tekitada Hamiltonile

Tegelikult ei ole selles reeglis midagi uut, sest sarnasel kujul on see rahvusvahelises spordikoodeksis olnud juba 2005. aastast. Skandaalse Michael Masi asemel F1 võistluste juhi ameti saanud Niels Wittich kinnitas, et seda reeglit tahetakse lihtsalt esile tuua, sest on sõitjate ohutuse jaoks väga vajalik, teatas Motorsport.com.