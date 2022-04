F1-sarjast välja visatud sõitja: käimas on Vene sportlaste tühistamiskultuur

«Ma ei nõustu sanktsioonidega. Ma olen varem öelnud, et olen valmis nende vastu võitlema,» rääkis Mazepin BBC-le antud intervjuus. «Kui vaadata, mis praegu sportlaste vastu toimub, siis see on tühistamiskultuur minu riigi vastu.»

Mazepin avaldas ühtlasi, et loob liikumise We Compete as One, mis on suunatud sportlastele, kes ei saa poliitilistel põhjustel võistelda.