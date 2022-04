Väidetu šokeeris Kalle Rovanperät: see peab olema nali. Kes seda ütles?!

Rovanperäga rääkis tuntud ralliajakirjanik Becs Williams, kes ühel hetkel avaldas, et mitme inimese sõnul meeldib Rovanperäle laulda ja karaoke on noore soomlase «asi».

Williams täpsustas, et Rovanperäle meeldib haarata mikrofoni järele ja laulda Soome klassikuid, näiteks pärast rallivõite. «Okei, pean tunnistama, et olen pidudel seda teinud. Aga ma ei ütleks, et laulmine on minu asi. Järgmisel päeval, kui videot näen, siis see kõlab õudselt ja ma ei suuda seda isegi vaadata,» tunnistas ralliäss, kes hoiab MM-sarja üldarvestuses esimest kohta.