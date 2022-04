Olümpiakomitee peale maruvihane Oja ähvardab karjääri lõpetada ja muretseb Eesti laskesuusatamise tuleviku üle

«Uuele hooajale vastu meeletu motivatsioonilaksuga. Ma hetkel ei oskagi öelda, milline Eesti laskesuusatamise tiimi tulevik välja hakkab nägema. Aga üks on kindel - selleks et sõita teates kaheksas koht ja tulevikus see ka üle sõita, on vaja vaid kahte sportlast,» avaldas Oja Instagramis nördimust.

«Tõsiselt vahva on rabeleda rahvusvahelistel võistlustel ja saada ka MK punkte... aga siiski mitte olla piisav. Kui võtta aluseks vaid tiitlivõistlused, siis ikkagi jääb segaseks printsiip valikuks,» lisas Oja, kelle üheks suurimaks mureks on, et koos ettevalmistustoetusega kaovad ka tugiteenused nagu tervisekontroll ja füsioteraapia. Seda sellepärast, et ta pole enam Team Estonias.

«Kui varasemalt olin oma jätkamises kindel, siis ma ei tea, miks seda enam kaaluma peaksin kui Eesti, mitte mingi maakonna voi linna, vaid Eesti Olümpiakomitee ka niimoodi vaiba jalgade alt tõmbab,» põrutas laskesuusataja.

Ta tunnistas, et ei mõista, milliste kriteeriumite alusel EOK neid otsuseid teeb. Ja ma lihtsalt tunnen, et enda eest peab seisma. Isegi kui mul ei muutu midagi, siis ma loodan, et tulevikus muutub ja keegi noor ei satu enam sellisesse olukorda, lihtsalt null ülevaadet valikukriteeriumitest,» sõnas ta.

Ojale jäi teravalt silma ka EOK kodulehel olev lõik: «Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.»

Kuivõrd Tomingas ja Külm treenivad koondisest eraldi, koos Indrek Tobrelutsuga, siis võib Oja sõnul lugeda sellest välja, et just tema hakkab juhtima laskesuusatajate olümpiamängude ettevalmistust. «Ma ei tea, mida rahvuskoondis tegema hakkab või miks see üldse eksisteerib,» kirjutas ta.