Ukraina laskesuusatajad võivad varsti rindelt pääseda

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on paljud sporditähed läinud sõtta appi. Nende hulgas on ka mitmed laskesuusatajad. Kuivõrd mais peaks algama neil ettevalmistus uueks hooajaks, siis võivad hetkel väeteenistuses olevad sportlased peagi vabaks saada.

«Jelena Bilosjuk, Anna Krivonos, Anastasija Merkušina, Nadešda Belkina ja kõik poisid on hetkel teenistuses. Aga on lahendus. Kui suudame luua tsentraliseeritud treeningtingimused, siis spordiministeerium laseb nad vabaks. Hetkel on paus ja selleks pole vajadust, las nad teenivad. Mais algavad ettevalmistused, aga hetkel on sellest veel vara rääkida,» vahendab sport.ua Brõnzaki sõnu.