Kahekordne olümpiavõitja katsub rammu ralliradadel

Uus-Meremaalt pärit Bond teeb rallidebüüdi kohalikul Otago rallil. Kaarti loeb talle ülikogenud Grant Marra, kes on sealsetel rallidel juba 1999. aastast legendi lugenud. Istumise all on tal Subaru Impreza GC8.

«Kui kõne sain, siis teadsin, et see on võimalus, mida ei saa igoreerida, sest sellist iga päeva ei tule,» tunnistas kahekordne olümpiavõitja Dirtfishile antud intervjuus. «See on minu jaoks midagi täiesti teistsugust. Mul pole üldse varasemat mootorispordi kogemust, aga naudin seda väga.»

«Räägitakse, et sa pead midagi 10 000 tundi tegema, et ekspert olla ja ma olen õnnelik, kui mul on tund koos. Proovin nii palju aega [autos] saada kui võimalik,» jätkas endine sõudja.