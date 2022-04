Tänak saab uue ülemuse

Noah käe all saatis Hyundaid suur edu. WRC-sarjas võideti kahel korral meeskondlikus arvestuses tiitel. Sarnase saavutusega saadi hakkama ka kereautode sarjas WTCR.

«Ma olen rõõmus, et saav üle Scottilt võtta üle Hyundai Motorsporti presidenid koha ja jätkata seda tööd, mida ta edukalt neli aastat tegi. Mul oli õnne, et töötasin masina arendamisel, kui WRC-sarja 2014. aastal naasime ja olen vaadanud, kuidas firma on olnud üha edukam,» rääkis Kim.