EOK tippspordikomisjoni esimees Teigamägi seletas, miks toetust saavad vaid kaks meie laskesuusatajatest

Oja tõi välja, et ei mõista, milliste kriteeriumite alusel EOK sellise otsuse tegi. «Ja ma lihtsalt tunnen, et enda eest peab seisma. Isegi kui mul ei muutu midagi, siis ma loodan, et tulevikus muutub ja keegi noor ei satu enam sellisesse olukorda, lihtsalt null ülevaadet valikukriteeriumitest,» sõnas ta.