Jalgpallimäng võib tänavusel MMil olla harjumuspärasest pikem

Eelmisel kuul kohtusid FIFA president Gianni Infantino ja kohtunike pealik Pierluigi Collina, et arutada, kuidas tõsta MM-finaalturniiril peetavate mängude kvaliteeti. Teadupärast mängitakse jalgpalli jooksva ajaga ehk kuigi matš kestab 90 minutit, on pall tegelikult mängus oluliselt lühemat aega.

Ühe võimaliku lahendusena kaalutakse kohtunikele anda juhised lisamaks mängule rohkem üleminuteid. Üldiselt lisavad kohtunikud teisele poolajale kolm kuni viis üleminutit. Mõistagi on ka selliseid jalgpallikohtumisi, kus lisaminuteid tuleb rohkem, kuid see juhtub üldiselt siis, kui mängus on toimunud pikem seisak.