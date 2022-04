Pronksmedali võitnud TalTech ei pääsegi puhkusele: kasvatame meeskondlikult nädal aega veel mune

«Täiesti rahule ei saa jääda, ootused olid kõrgemad. Ka see viimane Selveri Covidi-paus tuli meile kuhjaga kasuks. Meil oli terve satsi peale kaks tervet mängijat, ülejäänud olid kõik haiged. Oli kõhuviirust, oli palavikku. Lõpp hea, kõik hea. See pronks on ka medal,» lausus Saar, kes tõi otsustavas kohtumises 19 punkti.