Keset sõda CSKAga liitunud Rootsi korvpallur: fantastilne, et saan Moskvas mängida

«Mulle meeldib Moskva. See on suur linn, aga väga puhas ja ilus. Siin elavad toredad inimesed,» rääkis 35-aastane pallur CSKA tutvustavas videos. «Kui CSKAst helistati, olin väga õhinal, et saan Moskvasse naasta ning mängida fantastilises ja võimsa ajalooga klubis.»