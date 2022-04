Bolšunovil lubati olümpiahooaja eel kasutada keelatud ainet

«Sašal oli probleeme hambaga. Operatsiooniks läks tarvis üht preparaati. Arstid ütlesid, et kuna võistlushooaeg on veel kaugel, siis pole eriluba tarvis. Aga hankisime selle ikka. Saša tahtis riske vältida,» kinnitas Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe kodumaa meediale, et Bolšunovil lubati erandkorras kasutada muidu dopingulisti kuuluvat ainet.

Samas on Välbe varasemalt ise norralasi sarnase asja eest kritiseerinud. «Arvan, et erandi tegemine on sama, mis dopingu lubamine. Minu arvates on enamik endale haiguse välja mõelnud, et sellest kasu lõigata,» ütles ta 2019. aastal Ilta-Sanomatile.