Venelasest olümpiavõitja hinnangul on norralased propaganda ohvrid

See ei ole sugugi esimene kord, kui Klæbo venelaste vastu sõna võttis. Kohe pärast sõja algust avaldas ta arvamust, et nii venelased kui ka valgevenelased tuleks rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldada. «Arvan, et FIS käitub argpükslikult, et ei keela venelastel võistlemist,» teatas ta 28. veebruaril.