Alliku kaks väravat kindlustasid Florale täisedu

Mõlemad Flora väravad lõi Rauno Alliku, kes oli täpne 7. ja 53. minutil. Sel hooajal on Alliku löönud Premium liigas neli väravat. Temast enamat on suutnud meeskonnakaaslane Konstantin Vassiljev ja Nõmme Kalju ründaja Alex Matthias Tamm, kellel mõlemal on kirjas viis tabamust.