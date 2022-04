FIA viimase hetke otsus jättis Verstappeni nõutuks: eelmisel etapil ei huvitanud see kedagi

DRS (inglise keeles Drag Reduction System) tähendab seda, et kui vormeliässad on kindlaks määratud punktis ringrajal eessõitjast maas vähem kui sekundiga, saavad nad sirgel avada oma tagatiivas klapi ja vähendada nõnda masina õhutakistust. Nii võidetud lisakiirus aitab kaasa konkurendist möödumisele.

Vormelisõitjad saabusid Austraaliasse teadmises, et ringrajal on koguni neli DRS-tsooni. Pärast Eesti aja järgi täna hommikul sõidetud kvalifikatsiooni tegi FIA otsuse ühest DRS-tsoonist loobuda.

Kaotatud DRS-ala paiknes Albert Parki ringrajal kaheksanda ja üheksanda kurvi vahel, ent see rajaosa pole täiesti sirge. FIA hinnangul oleks see lõik DRSiga sõites ohtlik, sest kaassõitja taga tekkivas õhuvoolus muutuvad vormelid raskesti juhitavaks. Et Albert Parki näol on tegu tänavaringrajaga, võinuks FIA hinnangul juhtuda seal tõsiseid avariisid.