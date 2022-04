Sporditäht annetab kogu aasta palga ülla eesmärgi nimel

Keskmängija andis Instagrami kontol teada, et annetab kogu oma aasta palga selleks, et ehitada kodumaale uus haigla. Sellega mälestab korvpallur oma isa Francoi’d, kes suri 2021. aasta augustis.

«Idee on selles, et inimistele tingimusi, kus neil oleks lootust, et lähedased saavad ühel päeval haiglast lahkuda ja näha uut päeva,» rääkis Biyombo. Tema aastapalgaks on 1,3 miljonit dollarit.