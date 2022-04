Ukraina endine jalgpallur: venelased on hävitanud mu kodu

«Ma ei usu, et ükski inimene oskas 24. veebruaril arvata, mis reaalselt toimuma hakkab. Mariupolis oli täiesti tavaline tööpäev, ent isiklikult tundsin, et midagi on mäda,» lausus endine jalgpallur Ukraina väljaandele Zbirna.

Endine sportlane rääkis ka kogemusest pommivarjendis. «Olime pommivarjendis ainult ühe päeva, kuna taipasime, et see paneb meid lõksu. Seal ei olnud varuväljapääsu. Kui venelased oleksid maja maha pommitanud, siis jäänuks me sinna lõksu,» lausus Oberemko, kelle maja on tänaseks päevaks täiesti hävinenud ja rusudeks pommitatud. «Venelased hävitasid minu kodu.»