NBA põhihooaeg sai läbi, Doncic võib play-off’ist kõrvale jääda

Kusjuures olukorra teeb Mavericksi jaoks veelgi kurvemaks see, et Doncic pidanuks kandma ühemängulise keelu Spursi vastu, kuid NBA tühistas tema hooaja 16. tehnilise vea.

«Loodetavasti ei ole see liiga tõsine,» sõnas Mavericksi peatreener Jason Kidd kohtumise järel ESPN-ile. Portaali sõnul on säärelihast venitanud Doncici osalemine play-off’i avaringis kahtluse all.