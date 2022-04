Ukraina viskas kodustatud venelased üle parda

Venemaal olles on Šabotova sattunud mitmesse skandaali. Nimelt otsustas ta sotsiaalmeedias meeldivaks märkida Jevgeni Pljušenko postituse «erioperatsioonist Ukrainas».

«Ta osales Ukraina koondise rivistuses Pekingi olümpiamängudel ning tegi seal suurepärase etteaste. Pärast seda on olukord oluliselt muutunud ning otsustasime ta Ukraina koondisest välja heita. Sellega on nüüd kõik ja meie otsust ei muuda,» teatas Ukraina spordiminister Vadim Gutzeit.

«Kui inimene on valinud viibida Venemaal ja otsustanud sõja kohta vaikida, siis on see märk Venemaa toetamisest. Kui nad toetavad Venemaad antud olukorras, siis pole neil ka kohta meie koondises.»