Saatus teist korda ei naeratanud: venelased tapsid kaheksa aastat tagasi Donbassi sõjas raskelt haavata saanud vibuküti

Sidoruk liitus 24. veebruaril Ukraina sõjaväega, et asuda võitlema nende riigi territooriumile sissetunginud Venemaa vägede vastu. Kahjuks on tema üks nendest sportlastest, kes sellest sõjast elusalt ei naase.

«Dima on meie riigi sõjaveteran, Invictuse mängude hõbemedalist Torontost ning praeguse Ukraina koondise treener. See on väga suur kaotus Ukrainale. Ei ole võimalik kirjeldada, milline valu on meid tabanud. Dima innustas paljusid inimesi tegelema vibuspordiga ja tema nime ei unustata kunagi. Jääme sind igatsema,» seisab Invictuse mängude sotsiaalmeedias.