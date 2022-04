Eesti alaliit toetas Ukraina sportlasi, kes pole nõus võtma Putini sõbra raha

Eesti alaliit on üks 13 riigist, kes on andnud ISSFile teada, et venelasest president Lisin ja peasekretär Aleksander Ratner peaksid tagasi astuma.

Samasuguse avalduse on teinud veel Ukraina, Kanada, Tšehhi, Taani, Soome, Itaalia, Saksamaa, Suurbritannia, Norra, Sloveenia, Rootsi ja USA, kirjutab Inside the Games.

Ukraina laskurliidu president Oleg Volkov ütles, et seni pole ISSF nende üleskutsele reageerinud. «Venemaa on tunginud Ukrainasse ja hävitab tuhandeid linnu ja külasid, tapab lapsi ja naisi. Venemaa toob läbi Valgevene siia suures koguses relvi. Valgevene suunast lendavad Ukrainasse kõiksugu kaliibriga raketid. Venemaa ametlikud infokanalid kutsuvad üles Ukrainat hävitama. Juba enam kui kuu aega tagasi nõudsime Venemaa ja Valgevene eemaldamist ISSFi juhtimisest. Meile pole mitte midagi vastatud,» ütles Volkov.

«Meil ei ole härra Lisini vastu mitte midagi isiklikku. Kuid ta on president Putini sõber ja suue raua- ja terasetehase direktor, mis valmistab tankidele terast. Selline inimene ei saa juhtida ISSFi ajal, mil Venemaa ähvardab maailma tuumasõjaga,» jätkas Volkov.

Möödunud kuul toetas ISSF Ukraina alaliitu rahaliselt. Seda selleks, et ukrainlased saaksid jätkata võistlemist rahvusvahelisel areenil. Volkovi sõnul on Ukraina toetustele avatud, kuid ühel tingimuse. «Võtame abi hea meelega vastu, kui see pärineb otse ISSFilt. Lisini isiklikku raha keeldub Ukraina vastu võtmast,» lausus Volkov.