Eesti Ratsaspordi Liit tähistab täna oma 100. aastapäeva

Ent ratsaspordiga tegeleti Eestis juba palju varem. Euroopalikku ratsutamiskultuuri aitasid levitada Baltisaksa aadlikud, kes lugesid saksakeelset erialakirjandust ja käisid võimalusel end Saksamaal täiendamas. Iseseisvunud Eesti vabariigis harrastati ratsasporti eelkõige kaitseväes ja kaitseliidus. Oluliseks teetähiseks olid ka esimesed ratsavõistlused, mis peeti 2. oktoobril 1921. aastal Tartu lennuplatsil. 30 ratsanikku võtsid mõõtu sellistel aladel nagu võidusõit, džigiteerimine, piigiga torkamine, mõõgaga raiumine ja takistussõit. Võistlusi peeti kordaläinuks, sest hoolimata muutlikust ilmast kogunes võistlustele rohke publik. Lisaks andis see nii võistluste korraldajatele kui ratsaväelastele julguse kutsuda ellu ratsaspordi selts.

1963. aastal osales esimese eestlasena Itaalias toimunud Euroopa meistrivõistlustel takistussõidus Jüri Villemson hobusel Poolus. Tasahilju hakkas Eestisse tekkima maneeže. Esmalt 1976.aastal, kui avati Niitvälja maneež, mis oli esimene sõjajärgselt ehitatud maneež. See parandas treeningtingimusi, sest seni olid ratsasportlased pidanud piirduma väiksevõitu Tondi maneežiga.

1990.aasta muutuste tuules taasasutati Eesti Ratsaspordi Liit ning alates 1992.aastast on Eesti Ratsaspordi Liit Eesti Olümpiakomitee ja Rahvusvahelise Ratsaspordiföderatsiooni (FEI) liige.

Edu on saatnud ka Eesti ratsasportlaseid. Eredaimateks saavutusteks on Gunnar Klettenbergi maailmakarika finaalis saavutatud kõrge 12.koht 2006. aastal, Rein Pilli 71.koht 2009.aasta FEI edetabelis ja Urmas Raagi 15. koht 2018. aasta maailmakarika finaalis. Ratsaspordi ajalugu tehti ka 2021. aastal, kui Dina Ellermann Donna Annaga viis täide selle, millest paljud olid pikalt unistanud- Eesti ratsanik osales olümpial Eestis kasvatatud hobusega.